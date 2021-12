Remanescentes do ouro de 2004 dão adeus à seleção

Giba, Ricardinho, Rodrigão e Serginho, quatro dos cinco jogadores brasileiros que conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, e foram prata neste domingo, 12, em Londres, anunciaram que não continuarão defendendo a seleção após a derrota para a russa.

Giba, de 35 anos e capitão da seleção que mais títulos conquistou nos últimos 12 anos, disse que "não sonhava" terminar sua trajetória de 20 anos na seleção - quatro nas divisões de base e 16 na principal - com uma medalha de prata.

"Terminar minha carreira (na seleção) com a medalha de prata não é o que sonhava. Fizemos dois sets perfeitos e não esperava a reação da Rússia. Estou orgulhoso da equipe, tentamos fazer o melhor, mas estou triste", lamentou Giba após a partida na Earls Court Arena.

Emocionado, Serginho anunciou sua aposentadoria bastante chateado, mas garantiu que deixa a seleção de cabeça erguida após três medalhas olímpicas e vários títulos, como o tri mundial, o bi da Copa do Mundo, além da vitória em oito das 12 últimas edições da Liga Mundial.

"Deixo a seleção de cabeça erguida. A equipe deu seu máximo, mas não foi suficiente. Quem vestir minha camisa (de líbero) agora, que cuide dela com o carinho que eu cuidei em 12 anos. Quanto a mim, o que eu tinha que fazer com a seleção eu já fiz. Foram 12 anos de muita dor, sofrimento, dedicação, mas saio feliz", declarou o líbero.

Aos 31 anos, Murilo confirmou que continuará servindo a seleção, mas revelou que Giba, Ricardinho e Rodrigão anunciaram que deixarão de representar o Brasil e não soube dizer se o técnico Bernardinho continuará no cargo.

"Não sabemos se Bernardinho aguenta mais quatro anos, se é o que ele quer, se está motivado para isso", limitou-se a afirma o ponta.

O único campeão olímpico em Atenas que não anunciou sua saída foi Dante, de 31 anos, que era o mais jovem do grupo campeão em Atenas e que também estava no grupo que ficou com a prata em Pequim.

Bernardinho disse que não sabe continuará na seleção e que primeiro conversará com o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça. Isso porque, segundo ele, o projeto para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro exigirá "entrega total".

O treinador comentou ainda que, caso se mantenha no cargo, deixará a equipe feminina do Unilever Rio de Janeiro, algo que revelou ter prometido à sua família.

