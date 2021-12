O Comitê Olímpico Holandês informou nesta segunda-feira, 8, que Annemiek van Vleuten se recupera bem do acidente sofrido no domingo, 7, na prova de ciclismo de estrada. Ela continua no hospital e, segundo o médico da delegação, Cees Rein van den Hoogenband, ela se "recupera positivamente".

Marcelo Brandão l Agência Brasil Recuperação de ciclista holandesa é positiva, diz médico

"Ela está se recuperando positivamente de suas lesões. Ela teve uma noite e tanto e ainda está em condição estável. Os médicos do hospital fizeram um exame de ressonância magnética e não foram encontradas outras intercorrências. É de interesse dela ficar em repouso absoluto para ajudar na recuperação".

Annemiek liderava a prova quando, em uma curva na região da Vista Chinesa, a 12 km da chegada, perdeu o controle da bicicleta e caiu, chocando-se contra o meio-fio e ficando, aparentemente, desacordada. Outras competidoras que viram o acidente e a colega caída disseram terem ficado assustadas.

"Foi um acidente horrível. O pelotão é muito pequeno e muito pequeno e todas nós nos conhecemos muito bem. Nós apenas torcemos para que ela esteja bem", disse a sueca Emma Johansson, medalha de prata na prova.

Em coletiva de imprensa na manhã desta segunda, no centro de mídia anexo ao Parque Olímpico, o diretor de Comunicações do COI (Comitê Olímpico Internacional), Mark Adams, foi questionado sobre a segurança do trajeto.

Ele disse que procura ser considerada a questão da segurança e também da "atmosfera" da prova, ou seja, o número de desafios que uma prova desse nível deve ter. "É uma questão de chegar a um meio termo", concluiu.

adblock ativo