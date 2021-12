Rafaela Silva volta a vencer e segue na luta por medalha

A judoca Rafaela Silva voltou a vencer nesta segunda, 8, e segue na disputa por medalha. Ela derrotou a sul-coreana Jandi Kim, a segunda do ranking mundial. Com isso, a judoca segue para as quartas de final.

Rafaela já tinha vencido a alemã Miryam Roper em sua estreia no judô na Rio-2016

Ela é esperança de medalha para o judô, já que até agora - terceiro dia de competições - os outros brasileiros que subiram no tatame deixaram a Olimpíada sem medalha.

A última derrota foi de Alex Pombo, que perdeu para o chinês Saiyinjirgala a três segundos do fim do duelo. Com isso, o brasileiro foi eliminado logo na estreia na Rio 2016.

Além dele, outros judocas Felipe Kitadai, Sarah Menezes, Charles Chibana e Érika Miranda deixaram a competição sem bons resultados.

