Rafaela Silva bate húngara e se classifica para semi no judô

Depois de superar a sul-coreana Jandi Kim, a vice-líder do ranking mundial, a brasileira Rafaela Silva voltou a vencer nesta segunda-feira, 8, após competir contra a húngara Hedvig Karakas pelas quartas de final do judô na Rio-2016.

É a primeira semifinal que o Brasil consegue chegar no judô em três dias de prova. Rafaela não deu chance para a adversária e venceu a luta aplicando um wazari. Karakas chegou a sofrer com as penalidades por falta de combate. O duelo foi marcado pela rivalidade entre duas, uma vez que a húngara eliminou a brasileira em Londres-2012.

É o terceiro dia de competições no judô da Rio-2016. O esporte, apesar de ser uma das maiores chances de medalhas do Brasil, ainda não levou brasileiros ao pódio.

adblock ativo