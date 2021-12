Quatro brasileiros vão à final na natação; baiano não avança

Destaques da natação brasileira nos Jogos Paralímpicos, os atletas Daniel Dias, André Brasil e Clodoaldo Silva confirmaram as expectativas e chegaram sem problemas às finais no primeiro dia de competição em Londres.

Entre as mulheres, a nadadora Joana Neves foi a única atleta brasileira a conquistar a vaga para disputar a medalha paralímpica na piscina do Centro Aquático. As finais acontecem a partir das 13h30 desta quinta-feira, 29, no horário de Brasília.

Grande esperança do país em Londres, Daniel Dias avançou sem problemas para a final dos 50m livres S5, com o melhor tempo da eliminatória. Sobrando na piscina, o brasileiro fez o tempo de 33s02, apenas 4 décimos acima do recorde paralímpico. Ainda nos 50m livres S5, Clodoaldo Silva passou na quinta posição, com o tempo de 35s23.

André Brasil foi o primeiro brasileiro a avançar para a disputa da medalha dos 200m medley SM10. O nadador obteve o terceiro melhor tempo (2m16s25), atrás do canadense Benoit Huot (2m13s87) e do sul-africano Kevin Paul (2m14s97).

Joana Neves foi a segunda mais rápida de sua eliminatória e avançou com o terceiro tempo geral, com 38s73, para a decisão dos 50m livres S5 categoria feminino. O melhor desempenho foi da ucraniana Natalia Prologaieva, com 36s43.

Baiano não avança - Disputando os 100m costas S7, o baiano Ronaldo Santos não conseguiu passar para a final da categoria, e ficou com o 13º tempo.

Outros cinco brasileiros competiram neste primeiro dia e não conquistaram vaga: Ivanildo Vasconcelos ficou em 12º nos 100m costas S6; Raquel Viel foi a nona nos 400m livre S12; Ítalo Pereira foi o 11º nos 100m costas S7; Susana Schnarndorf foi a 15ª nos 100m costas S7 feminino; e Francisco Avelino foi o 15º nos 50m livre S5.

adblock ativo