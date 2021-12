Pugilista baiano vence por nocaute e vai às quartas de final

O pugilista baiano Robson Conceição atropelou Anvar Yunusov, do Tajiquistão, nas oitavas de final do peso-leve (até 60kg), vencendo o rival por nocaute técnico em sua estreia na Olimpíada Rio-2016.

Com o resultado, Robson enfrentará Hurshid Tojibaev, do Uzbequistão, nas quartas. Em caso de vitória, o brasileiro já garante, no mínimo, a medalha de bronze na competição. O confronto está marcado para sexta-feira, 12h45.

Pressionando Yunusov desde o início da luta, o baiano controlou o centro do ringue e conectou golpes contundentes na região do tronco, que foram minando a resistência do adversário. Após o fim do primeiro round, o atleta do Tadjiquistão desistiu da luta.

Robson pôs fim à "maldição da estreia", depois de ser eliminado na sua primeira luta em Pequim 2008 e Londres 2012.

