Promessas do judô, Sarah e Kitadai acabam sem medalha

O Brasil tinha duas promessas de medalha, mas acabou o sábado, 6, de competições na Olimpíada sem conquistas no judô. Sarah Menezes e Felipe Kitadai foram eliminados na chave principal da modalidade, mas ainda guardavam a esperança de alcançar o bronze na repescagem. Contudo, os dois não tiveram sucesso no feito.

Primeiro, a judoca Sarah Menezes foi derrotada pela mongol Urantsetseg Munkhbat, campeã mundial de 2013 e líder do ranking da Federação Internacional de Judô. Sarah perdeu no golden score por imobilização.

Depois foi a vez de Felipe Kitadai chorar ao perder por um Ippon de Diyorbek Urozboev, do Uzbequistão. Essa foi a segunda derrota de Kitadai por um Ippon. Ele também deixou a disputa pelo ouro após Orkhan Safarov, do Azerbaijão, aplicar esse golpe.

Sarah Menezes também demonstrou decepção com derrota (Foto: Agência Reuters)

Luxação

A brasileira não só sofreu ao deixar o Rio 2016 sem medalha como teve uma luxação no cotovelo direito e presou de atendimento médico. Ela foi encaminhada à Policlínica da Vila Olímpica. Ela foi lesionada no confronto com a mongol Urantsetseg Munkhbat.

Antes da repescagem, Sarah foi derrotada pela cubana Dayaris Mestre Alvarez. A luta foi decidida por conta de uma punição que a piauiense recebeu. Como a luta terminou empatada, a cubana ficou com a vitória, já que não tinha sido punida.

Antes, Sarah tinha vencido a belga Charline van Snick, atual campeã europeia.

Jogos Olímpicos

Depois de surpreender com cinco vitórias em Londres 2012, quando conquistou o primeiro ouro do judô feminino do Brasil, Sarah passou a ser promessa para competição de Rio 2016.

Os últimos quatro anos da atleta, no entanto, foram marcados por mais derrotas, principalmente entre 2014 e 2015, quando ela ficou quase um ano sem títulos. A judoca conseguiu se recuperar e chegou na Olimpíada ainda como promessa de medalha.

