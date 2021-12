Programação musical anima Olimpíada em Salvador

Acontece em Salvador, nesta quinta-feira, 4, na Arena Fonte Nova, duas partidas de futebol masculino - Alemanha x México e Fiji x Coreia. A celebração dos Jogos Olímpicos, no entanto, ocorrerá também em outro ponto da cidade: o Pelourinho, com atrações musicais.

Nesta quinta, o Olodum levará os tradicionais batuques de tambor ao Largo do Pelourinho, às 16h. No Terreiro de Jesus, próximo ao largo, manifestações culturais como o Boi Mirim de Parafuso reconta a história do bumba-meu-boi, também às 16h.

À noite, os Meninos da Rocinha chegam ao centro histórico e se apresentam com um repertório tradicional do Pelô, às 19h. Depois disso, o pop, o rock e o forró ganham espaço nos Largos Tereza Batista, Quincas Berro D'Água e Pedro Archanjo, com cerca de dez atrações gratuitas.

Na sexta, 5, shows de pagode, arrocha e samba levam esses ritmos ao Pelourinho, nos Largos Pedro Archanjo e Quincas Berro D'Água, a partir das 19h. No sábado, 6, a partir do mesmo horário, o samba volta a animar as torcidas, também de graça, no Largo Quincas Berro D'Água, com a sonoridade do Afoxé Obá de Xangô.

O afoxé apresentará atrações como Duda da Viola e participações dos afoxés Filhos de Ogun de Ronda, Ilê Oyiá, Olorum Babi Mi e Korin Efan. A entrada custará R$ 5, mais um quilo de alimento não perecível.

Na segunda, 8, não terá programação. Na terça, 9, o clima olímpico volta ao Centro Histórico da cidade a partir das 20h30, com reggae, percussão e músicas de matrizes africanas. No mesmo dia, às 21h, o cantor Gerônimo se apresenta no Largo Pedro Archanjo, com músicas recentes e as mais tradicionais da carreira, acompanhado de convidados. As entradas para o show custam R$ 20 e R$ 10.

