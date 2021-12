Primeiro-ministro do Japão confirma Olimpíadas em julho deste ano

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, confirmou que os Jogos Olímpicos vão ser realizados em 2021. A 32ª edição, adiada em 2020 por causa da pandemia de Covid-19, vai acontecer de 23 de julho a 8 de agosto deste ano. “Avançaremos com os preparativos minuciosamente para conseguir que os Jogos sejam seguros e protegidos”, disse em comunicado.

No fim de 2020, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, gravou uma mensagem de saudação a 2021 e afirmou que as Olimpíadas de Tóquio serão "a luz no fim do túnel" para a humanidade. "Elas serão uma celebração da solidariedade, da união da raça humana diante de toda adversidade e de resiliência", afirmou.

No discurso, Bach reiterou que a capital japonesa é a sede olímpica mais bem preparada em todos os tempos. Ele aposta que o megaevento esportivo, que foi adiado em março passado devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, será "inesquecível".

"Aprendemos uma lição. Esta lição é: precisamos de mais solidariedade. Nós precisamos de mais solidariedade dentro das sociedades, e precisamos de mais solidariedade entre as sociedades", completou.

