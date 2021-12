Presidente do COI diz que ficaria 'feliz' em ver Dilma no Rio-2016

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, declarou nesta terça-feira que ficaria "feliz" em ver a presidente afastada Dilma Rousseff nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e insistiu que o evento vai "além da política".

Segundo ele, a decisão de convidar ou não a presidente afastada será dos organizadores locais. "Mas o COI tem trabalhado muito bem com o governo de Dilma Rousseff e estamos trabalhando com a mesma cooperação e respeito com o presidente Michel Temer", disse.

"Isso mostra que os Jogos vão além da política e que é um projeto que unifica o país ", afirmou Bach. "Eu ficaria feliz em ver Rousseff durante os Jogos ", disse o presidente do COI.

Temer, na semana passada, também apontou que não iria se opor à presença de Dilma na abertura dos Jogos, no dia 5 de agosto. Com o processo de impeachment da presidente ainda em andamentos, os dirigentes do COI admitem que esperam que a decisão final possa ocorrer antes do início do evento no Brasil.

adblock ativo