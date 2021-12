Prefeitura rescinde contrato de reforma do Centro de Hipismo para a Olimpíada

A Prefeitura do Rio de Janeiro rescindiu mais um contrato de obras nas instalações que receberão eventos da Olimpíada. Nesta quinta-feira, 21, através do Diário Oficial do Município, a prefeitura anunciou o cancelamento do acordo firmado com a construtora Ibeg para reforma do Centro Nacional de Hipismo, em Deodoro. Além disso, aplicou uma multa de R$ 10,16 milhões à empresa.

De acordo com a prefeitura, que já havia notificado a construtora anteriormente, o contrato foi rompido pelo atraso nas obras - a Ibeg vem encontrando dificuldades de concluir a reforma - e de cláusulas do acordo firmado para reforma do local de competições do hipismo na Olimpíada.

A prefeitura, porém, ainda não apresentou quais serão os próximos passos a serem adotados para que a obra tenha sequencia e esteja concluída a tempo dos Jogos. Além disso, não há qualquer informação oficial sobre o que ainda resta ser feito para que a reforma esteja concluída ou mesmo porcentual de obras realizadas.

A Ibeg é a líder do consórcio das empresas - as outras são a Tangran e a Damiani - que compunham o consórcio de construção do Centro Olímpico de Tênis, no Parque Olímpico, que foi rompido na semana passada por motivações semelhantes.

Diante disso, a empresa abriu ação contra o município devido ao rompimento de contrato da construção do Centro de Tênis. Além disso, a empreiteira também entrou na Justiça para garantir a continuidade nas obras do Centro de Hipismo, agora rompido.

Em dificuldade financeira, a empresa demitiu funcionários que construíram a arena do tênis, em dezembro, e não pagou as rescisões, o que provocou protestos dos operários. A construtora alega que não recebeu todos os repasses da prefeitura, que garante estar em dia.

Por isso, também no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, a prefeitura notificou a Ibeg e as outras duas construtoras do consórcio para que regularizem as obrigações trabalhistas firmadas em contrato. Além disso, exige que elas retirem os equipamentos do Centro Olímpico de Tênis até a próxima segunda-feira. O consórcio também precisa entregar as chaves da arena ainda nesta quinta.

