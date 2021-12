Prefeitura monta esquema de transporte para jogo do Brasil

Quem for assistir à partida entre Brasil e Dinamarca, às 22h desta quarta-feira, 10, na Arena Fonte Nova, pelos Jogos Olímpicos Rio 2016, contará com um esquema especial de transporte, organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Uma das opções para agilizar o deslocamento dos torcedores é o Expresso Arena, que vai operar com 110 ônibus em cinco linhas especiais em intervalos de 10 a 30 minutos, saindo do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Barra e Shopping da Bahia.

Os vouchers estão sendo vendidos nos balcões montados nos principais shoppings da cidade e a tarifa por pessoa que utilizar o Expresso, partindo do Salvador Norte Shopping, será de R$ 30 - valendo pelo estacionamento e pela passagem de ida e volta nos ônibus ofertados.

No Aeroporto, o custo por usuário é o mesmo, de R$ 30, mas não haverá estacionamento para carros. Já nos shoppings da Bahia, Salvador e Barra cada torcedor desembolsará apenas R$ 25 para ida e volta no Expresso e estacionamento.

Quem vai utilizar o transporte público contará com 20 linhas de ônibus e 12 veículos extras da frota reguladora [confira lista abaixo]. Esses ônibus estarão disponíveis na Estação da Lapa, das 18h às 2h. A frota reguladora fixa da Estação Pirajá e da Estação Mussurunga também irá prolongar o horário de operação até 2h do dia seguinte.



Os três pontos especiais de táxis estarão localizados estrategicamente na Ladeira do Jardim Baiano, na Ladeira dos Galés e na Avenida Joana Angélica, em frente ao Convento do Desterro. Agentes de fiscalização estarão presentes para dinamizar e organizar o processo de embarque e desembarque dos passageiros.

