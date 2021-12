Prefeitura e comitê selam acordo sobre Olimpíada em Salvador

Única capital do Nordeste em que haverá jogos de futebol na Olimpíada deste ano, Salvador recebeu nesta segunda-feira, 21, o título de Cidade do Futebol. O contrato foi assinado entre a prefeitura municipal e o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Serão disputados jogos no Rio de Janeiro, sede da competição, e em mais cinco cidades-sede: Salvador, Manaus, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.

Segundo o secretário do Escritório Salvador Cidade Global, Jorge Khoury, haverá 10 jogos entre os dias 4 e 10 de agosto na Arena Fonte Nova - sete partidas de seleções masculinas e três femininas. O sorteio das seleções em cada capital será feito em meados de abril, mas a equipe brasileira já tem uma partida confirmada em Salvador.

"Como a Fifa foi a realizadora da Copa do Mmundo de 2014, deu para eles [organizadores dos Jogos Olímpicos de 2016] verem quais as cidades onde houve melhor desempenho e receptividade. E Salvador, conforme avaliação feita com quem veio para a Copa de 2014, foi uma das que tiveram mais destaque. Isso pesou muito, e a Salvador foi escolhida para ser uma das cidades-sede do futebol", disse Khoury, responsável pela organização do evento na capital baiana.

Para os dias de jogos, a prefeitura vai elaborar um calendário de eventos culturais e de entretenimento, como forma de atrair os turistas e movimentar a cidade também fora do estádio. De acordo com o prefeito Antonio Carlos Magalhães Neto, o objetivo é preparar Salvador para que seja a segunda cidade mais procurada pelos turistas no período dos Jogos Olímpicos.

"A ideia é que Salvador possa oferecer ao país uma agenda no mês de agosto para que o turista que vem de longe para o Brasil tenha vontade de ir não apenas ao Rio , mas que tenha Salvador como segundo destino no turismo litorâneo em nosso país." O que se pretende é desenvolver uma agenda cultural de entretenimento e com alternativas que mostrem Salvador para o mundo inteiro nesse período, explicou o prefeito.

Taxistas

A preparação para a Olimpíada em Salvador prevê ainda um acordo de cooperação técnica com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o comitê organizador e uma escola de idiomas. Pelo acordo, os motoristas de táxi da cidade terão aulas de inglês para melhor atender aos turistas estrangeiros.

Ao todo, 3 mil licenças serão disponibilizadas para os cursos online aos profissionais, com foco no vocabulário e nos diálogos. Os cursos terão duração de quatro meses.

Os taxistas que fizerem o curso terão um adesivo de identificação no veículo de trabalho para indicar aos clientes o diferencial. Em Salvador, existem cerca de 7 mil taxistas e as 3 mil vagas disponíveis para os cursos serão preenchidas por ordem de inscrição.

Tocha olímpica

Na Bahia, a tocha olímpica vai percorrer 24 cidades, incluindo a capital, entre os dias 19 e 27 de maio. Jorge Khoury disse que chegada da tocha a Salvador está prevista para a noite do dia 24. Durante todo o dia 25, a tocha percorrerá os principais pontos turísticos da cidade. A cerimônia de encerramento da passagem da tocha olímpica por Salvador será à noite, no Farol da Barra.

