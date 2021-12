Popó detona arbitragem após vitória de Robenilson

Após a luta, Popó desceu para conversar com Robenilson. Primeiro, deus os parabéns pela vitória. Depois, afirmou: "Você lutou muito bem, cara. Esquivou e contragolpeou com precisão. Mas, na próxima luta, bata mais. Bata ainda mais, Dai. Não deixe mais nenhuma dúvida de que você ganhou a luta. Esses juízes não sabem o que fazem. Você ganhou hoje (quarta-feira) com sobras. Foi um absurdo um dos juízes ter dado a vitória para o adversário".

O conselho referia-se a próxima luta de Robenilson, no domingo, 14, às 12h15, contra o americano Shakur Stevenson. Já a irritação de Popó era pelo fato de o triunfo desta quarta-feira, 10, não ter sido por decisão unanime. Para ele, os resultados do boxe na Olimpíada podem, sim, ser maculados pela arbitragem.

Popó bradou: "Alguns resultados estão sendo exorbitantes. Antes da luta de Robenilson, por exemplo, soube que um dos árbitros era pai de um lutador. Árbitros da região de países como Cazaquistão e Uzbequistão estão dando resultados completamente tendenciosos. Eu acho possivel que resultados estejam sendo manipulados", bradou.

"Vejam a luta de Robenilson. Ele ganhou os três rounds. O cara nem bateu em Robenilson. E ainda houve um árbitro que deu a luta para o cara. Ou é manipulação, ou incompetência. Robenilson. inclusive, botou o cara na lona. Até agora estou sem entender porque a contagem (de 10 segundos para que seja decretado o nocaute caso o pugilista atingido não se recupere) não foi aberta. Por isso, pedi a Robenilson que, na próxima luta, avance mais, bata mais. Mostre o quanto é superior".

