Polo aquático vence fácil o Japão e fica perto das quartas

A seleção brasileira de polo aquático conquistou na noite desta segunda-feira, 8, a segunda vitória nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, sem dificuldade, sobre o Japão, por 16 a 8, com intenso apoio da torcida no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca. Com o resultado, o time brasileiro embalou na competição e está próximo da classificação inédita às quartas de final do torneio olímpico.

Com excelentes atuações do capitão Felipe Perrone e do croata naturalizado Josip Vrlic, que marcaram juntos nove dos 16 gols do Brasil, o time brasileiro não deu chances para os japoneses.

Na próxima quarta-feira, 10, às 19h30, o Brasil enfrenta a Sérvia, um dos favoritos do torneio. A seleção de polo aquático brasileira também joga na fase classificatória contra Grécia e Hungria.

