Policiais sofrem acidente em revezamento da tocha em Osasco

Dois policiais e um segurança da Força Nacional sofreram um acidente na tarde desta quinta-feira, 21, durante o revezamento da Tocha Olímpica em Osasco, cidade localizada na Grande São Paulo.

Tudo começou quando um policial perdeu controle de sua moto e derrubou outro agente que estava montado numa bicicleta. Na queda, os dois acertaram um dos seguranças da Força Nacional e os três caíram na rua. Segundo a polícia militar, os agentes foram atendidos no local e passam bem.

Além do acidente, mais um fato marcou o revezamento da Tocha na tarde desta quinta, 21. Um manifestante tentou apagar a Chama Olímpica durante o Tour em Jundiaí, no interior paulista, usando o refrigerante dado pelo patrocinador do evento. O homem foi detido por agentes da Força Nacional.

