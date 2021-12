Pistorius não corre revezamento após contusão de colega

O corredor sul-africano Oscar Pistorius, que não tem parte das suas duas pernas, não pôde participar do revezamento 4 x 400 m na Olimpíada por causa de uma queda e contusão de um de seus colegas.

O segundo membro do revezamento do time africano, Ofentse Mogawane tropeçou na curva anterior a entregar o bastão para o biamputado e ficou caído no chão.

Claramente decepcionado, Pistorius colocou as mãos na cabeça e se ajoelhou. Ele encerra assim sua participação em Londres-2012, a primeira de um atleta com pernas amputadas nos Jogos.

Pistorius correra a prova individual dos 400 m, na qual chegou a se classificar para a semifinal, quando foi eliminado.

