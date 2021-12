Phelps vence 200m medley pela quarta vez e chega a 22 ouros

O mito das piscinas Michael Phelps bateu nesta quinta-feira, 11, mais um recorde olímpico ao conquistar a quarta medalha de ouro na prova dos 200m medley, com tempo 1:54.66. Com o resultado, o norte-americano amplia o já extraordinário recorde de medalhas, totalizando 22 ouros e 26 medalhas (duas pratas e dois bronzes) ao todo, em cinco olimpíadas. A prata ficou com o japonês Kosuke Hagino e a prata com o chinês Shun Wang.

Único representante brasileiro na prova, Thiago Pereira teve excelente início, chegou a virar na liderança ao final dos 50 metros, mas não manteve o ritmo no final e fechou a prova na sétima colocação.

Com mais essa vitória, o "tubarão de Baltimore" chega a marca de quatro medalhas de ouro na Rio 2016, sendo duas em provas individuais e duas em coletivas.

Com um incrível começo de prova no nado borboleta, Thiago Pereira superou Phelps e virou na frente na primeira etapa da prova. Ao final dos 100 metros, o brasileiro ficou em segundo e começou a terceira perna da prova ainda com chances de medalha. Contudo, nos últimos 50 metros, no nado livre, o desempenho de Thiago Pereira foi muito ruim. Cansado, foi sendo ultrapassado e chegou em sétimo, com o tempo de 1:58.02.

Após conquistar a medalha nos 200m medley, Michael Phelps, cerca de meia hora depois, conquistou a classificação para disputar nesta sexta, 12, a final dos 100 metros borboleta.

