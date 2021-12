Phelps se aposenta das piscinas, mas diz que não deve abandonar a natação

Ovacionado pelo público, com lágrimas nos olhos e ajudando a carregar um cartaz de agradecimento ao Rio, Michael Phelps deixou o Estádio Aquático na noite de sábado com sua 28ª e última medalha olímpica da história. A lenda das piscinas encerrou sua trajetória em Olimpíadas e agora vai descansar. Phelps não quis revelar o que pretende fazer no futuro, mas deverá seguir trabalhando naquilo que mais sabe fazer. "Estou me aposentando, mas não quer dizer que vou abandonar a natação", afirmou, logo após ajudar a equipe norte-americana a conquistar o revezamento 4x100m medley.

O nadador disse ter vivido intensamente a última semana, e que a última noite como atleta olímpico foi de fortes emoções. "Ao entrar na piscina hoje (sábado) as emoções começaram a florescer. Quando entrei na piscina de aquecimento, eu me liguei que estava acabando. Está sendo muito mais emotivo que em 2012", afirmou Phelps, lembrando de seu primeiro anúncio de aposentadoria, no fim dos Jogos de Londres. "Voltei e consegui tudo o que queria", completou.

"A cada dia dessa semana eu dizia pro Bob (Bowman, treinador), 'nossa, 22 medalhas de ouro'. Tudo começou como sonho de criança. Eu disse tantas vezes isso, mas é tão verdadeiro. Eu vivi meus sonhos. Encerrar minha carreira com esses Jogos foi especial", enfatizou ele, logo depois de conquistar seu 23º ouro.

As declarações foram dadas durante uma concorrida entrevista coletiva ao lado de Bowman, que o acompanhou ao longo dos últimos 20 anos. Apontado como um dos maiores técnicos do mundo, o treinador declarou que não espera encontrar um novo Phelps. "Caras como ele aparecem a cada dez gerações", afirmou.

O maior medalhista olímpico de todos os tempos não quis revelar quais são seus planos profissionais agora que deixou as piscinas. "Estou pronto para iniciar uma nova etapa da minha vida. Estou me aposentando, mas não quer dizer que vou abandonar a natação", comentou Phelps.

De certo, apenas que quer ficar mais tempo com a família - e ampliá-la. "Nicole (mulher de Phelps) e eu estamos muito animados e queremos ser os melhores pais possíveis para o Boomer", disse. "Conheço a Nicole há 9 anos e nunca brigamos. Nossa relação é muito especial e estamos ansiosos pelo nosso futuro e para aumentar a família."

