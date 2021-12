Phelps reafirma que vai se aposentar: "Estou pronto e feliz"

Depois que deixar a piscina, neste sábado, 13, em sua última prova da natação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o americano Michael Phelps deve mesmo se aposentar. Dos seus 31 anos de idade, foram 24 dedicados ao esporte.

"Eu estou pronto para me aposentar e estou feliz com isso. Eu estou com a cabeça melhor desta vez do que há quatro anos. Estou pronto para passar algum tempo com Boomer [filho] e Nicole [futura mulher] e ver esse carinha crescer".

O nadador disputa hoje a prova de revezamento 4x100 metros livre e diz ter certeza de que não entrará em mais um ciclo olímpico de quatro anos. "Eu pude fazer tudo o que eu tinha em mente nesse esporte. São 24 anos nesse esporte. Estou feliz com como as coisas terminaram", contou ele, que disse ter voltado a uma Olimpíada depois de 2012 porque não queria viver com um "e se" 20 anos depois.

Phelps planeja viajar depois que se aposentar e tem casamento marcado para o fim do ano. O atleta contou que seu objetivo era mudar a natação e continuar a trabalhar nisso é algo que ele tem em mente.

Na noite de ontem, o americano conquistou a medalha de prata na final dos 100 metros borboleta. O vencedor da prova, Joseph Schooling, de Cingapura, reconhece em Phelps uma inspiração.

"Eu queria ser como ele. Muito disso é por causa do Michael. Ele é a razão de eu querer ser um nadador melhor", disse Schooling.

adblock ativo