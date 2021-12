Phelps encerra carreira olímpica com ouro nos 4x100m medley

Michael Phelps encerrou sua incrível carreira olímpica de forma perfeita neste sábado, conquistando a 18a medalha de ouro de sua vida com o revezamento 4x100m medley dos Estados Unidos, na última vez que ele pulou em uma piscina para competir.

Nadando borboleta, o mais condecorado atleta olímpico da história levou o ouro ao lado de Matt Grevers, que nadou costas, de Brandan Hansen, que executou o nado peito, e de Nathan Adrian, que fez o nado livre.

O quarteto completou a prova em 3min29s35, um pouco acima do recorde mundial estabelecido também pelos EUA no Mundial de Roma em 2009, mas isso pareceu não importar.

O Japão ficou com a medalha de prata após chegar a liderar a prova, e a Austrália conquistou o bronze.

Phelps, de 27 anos, nadava a última prova antes de aposentar de uma carreira em que quebrou todos os recordes imagináveis.

Somente nos Jogos de Londres, Phelps conquistou quatro medalhas de ouro e duas de prata para encerrar sua carreira com 22 medalhas olímpicas no currículo, quatro a mais que a ginasta soviética Larisa Latynina, detentora do recorde de medalhas por quase meio século antes de o nadador norte-americano estabelecer uma nova marca que pode durar ainda mais.

Phelps já detinha o recorde de maior número de medalhas de ouro em Olimpíadas.

