Personagens vivos recebem turistas no aeroporto

Tieta, Jorge Amado, Dorival Caymmi, Castro Alves, Gabriela, Dona Flor e seus dois maridos... Estes são alguns dos "personagens vivos" que recepcionaram turistas que desembarcaram, nesta segunda-feira, 8, no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, para prestigiar os jogos olímpicos em Salvador.

Ao som dos tambores, eles chamaram a atenção dos visitantes ao circular pelo local, apresentando performances, dançando e transmitindo as boas energias da terra do axé.

A iniciativa, que integra a programação cultural das Olimpíadas 2016, faz parte do projeto idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) em parceria com a Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Rafael Jackson, que faz a dublagem do pop star Michael Jackson há 13 anos, observou que a reação do público era diferenciada. Havia gente do mundo inteiro acompanhando o cortejo pelo aeroporto. "É interessante porque os turistas são pegos de surpresa", disse o ator.

Ele também comentou que a ação é uma forma de os visitantes terem o primeiro contato com a cultura local. "Aqui, tem o som da percussão da Bahia, Gabriela e músicas internacionais para animar os visitantes", frisou Rafael.

A atriz Cida Oliveira participa do projeto há quatro meses e interpreta uma das personagens mais populares da obra do escritor Jorge Amado, Tieta.

Ela destacou que estava feliz ao representar uma das protagonistas mais conhecidas da literatura brasileira durante o cortejo. "É uma delícia fazer esta personagem, porque se trata de um ícone da nossa literatura", afirmou.

Durante a performance, os turistas receberam fitinhas do Senhor do Bonfim e ouviram poemas declamadas por "Castro Alves", além de música, dança e muita animação.

Depois do aeroporto, os atores se preparam para fazer mais dois cortejos: um no Dique do Tororó e outro no Pelourinho, em datas e horários a serem divulgados até o dia 11, no site da Fundação Gregório de Matos

Receptividade

O catarinense João Lourenço, 74, não resistiu ao som dos tambores e dançou com os personagens. "Aqui, na Bahia, o povo é muito alegre", pontuou, após frisar que não estava nada contente com o desempenho da Seleção Brasileira.

Na área do desembarque doméstico, o alemão Stefan Esalbach, 25, acompanhado de cinco amigos, assistia à apresentação dos artistas. "Estou impressionado com a receptividade do povo baiano e o som dos tambores deste lugar" contou o turista, pela primeira em Salvador, mas já havia apreciado uma roda de capoeira quando esteve em São Paulo.

