Pernambucana faz história e conquista bronze no pentatlo

A pernambucana Yane Marques, 28, escreveu neste domingo, 12, o seu nome na história do esporte brasileiro. A atleta conquistou a medalha de bronze no pentatlo moderno (que completa cem anos em Londres). É a primeira medalha olímpica do país no esporte.



Yane é terceira colocada no ranking mundial e somou 5.340 pontos. A medalha de ouro ficou com a lituana Laura Asadauskaite (5.408 pontos), enquanto a prata foi conquistada pela britânica Samantha Murray (5.356 pontos).

A pernambucana é estudante de educação física e sargento do Exército. Nasceu no agreste pernambucano, em Afogados da Ingazeira, a cerca de 375 km do Recife, para onde ela foi aos 11 anos e lá iniciou a carreira como nadadora do Clube Náutico Capibaribe. Após o ouro no Pan do Rio-2007, terminou em 18ª na Olimpíada de Pequim-2008. Na final da Copa do Mundo deste ano ela arrebatou a medalha de bronze.

Na última etapa da competição -a prova combinada, que reúne tiro e corrida- Yane Marques fez o 12º tempo. Ela possuía a mesma pontuação de Laura Asadauskaite no início da prova, que levava vantagem nos critérios de desempate.

Yane havia terminado a etapa de esgrima, a primeira do pentatlo moderno, em sexto e ficou em segundo na natação. No hipismo, a atleta ficou na nona posição.

A competição de pentatlo na Olimpíada é realizada toda em um dia. Quem tiver mais pontos começa a prova combinada na frente, com um segundo a mais para cada quatro pontos de diferença. As atletas têm que acertar cinco alvos em 70s, correr dentro de um percurso de 1.000 m. O ciclo se repete três vezes. Quem cruzar a linha de chegada primeiro leva o ouro.

