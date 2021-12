Pelé diz que está fora do Rio 2016 por problema de saúde

Pelé decidiu não participar da Cerimônia de Abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro, que acontece nesta sexta, 5. Apesar de não ser confirmado oficialmente, o ex-jogador era o mais cotado para acender a pira olímpica, uma das partes mais esperadas do evento.

Em comunicado oficial, Pelé disse que não está "em condições físicas de participar da abertura da Olimpíada". Ele tem sentido fortes dores no quadril (ele foi operado duas vezes nesta região). Nesta quinta, ele chegou a ter uma consulta com um de seus médicos para realizar exames de rotina.

O rei do futebol não consegue se locomover com facilidade, precisando do auxílio de uma bengala. Apesar das limitações, familiares dele estavam incentivando o ex-atleta, usando como exemplo Muhamad Ali, que acendeu a pira olímpica em 1996, em Atlanta, mesmo com Mal de Parkinson em estágio avançado.

Confira o comunicado divulgado por Pelé:

"Queridos amigos, Só Deus é mais importante do que minha saúde!

Em minha vida tive fraturas, cirurgias, dores, internações em hospitais, vitórias e derrotas, e sempre respeitando aqueles que me admiram. A responsabilidade das decisões é minha onde sempre procurei não decepcionar a minha família e o povo brasileiro.

Neste momento, eu não estou em condições físicas de participar da abertura da Olimpíada.

E como brasileiro, peço a Deus que abençoe a todos".

adblock ativo