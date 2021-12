Pela primeira vez, atleta negra é a melhor em Olimpíadas

A ginasta norte-americana Gabrielle Douglas se tornou agora há pouco a primeira negra campeã olímpica no individual geral, que determina a atleta mais completa do esporte. Com apenas 16 anos, ela quebrou uma barreira em uma esporte dominado tradicionalmente por ginastas do leste europeu e por norte-americanas brancas. Antes dela, houve Dominque Dowes, primeira ginasta negra a ganhar um ouro olímpico, na disputa por equipes, em 1996.

Gabrielle liderou a competição desde o primeiro aparelho quando fez um salto sobre o cavalo cravado que lhe deu a nota 15,966. Teve o terceiro melhor desempenho nas barras assimétricas, o que a manteve na ponta. E, na trave, executou um salto com giro do corpo sem erros e também conseguiu a melhor nota.

Sem cometer erros graves no solo, ela conseguiu somar um total de 62,232. Ainda faltava a apresentação da russa Victorina Komova. Seu desempenho foi melhor do que o de Gabrielle, mas não o suficiente para superar a distância entre as duas. No total, ela somou 61,973.

