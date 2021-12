Passagem da Tocha pela pequena Itambé tem clima festivo

Com apenas 23 mil habitantes, a pequena cidade de Itambé (a 576 km de Salvador) é uma das menores cidades do tour baiano da Tocha. Mas nem por isso a passagem do símbolo olímpico, que teve início às 9h30, neste sábado, 21, deixou de causar euforia entre os seus moradores.

Os onze condutores que levaram a Chama Olímpica pelo rápido roteiro de 2,6 km de extensão foram admirados pelos olhares atentos de muitos idosos e deficientes.

Diferentemente das populosas cidades que receberam o símbolo olímpico nos últimos dias, como Porto Seguro e Vitória da Conquista, onde ocorreram disputa por espaço, todos em Itambé tiveram acesso a contemplar a tocha sem quaisquer dificuldades, um momento ímpar na região.

Ainda neste sábado, o tour chegará às cidades de Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna e Ilhéus.

