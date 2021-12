Passagem da tocha na Bahia começa a ser desenhada

A tocha olímpica só chega à Bahia, oficialmente, no dia 19, em Santa Cruz Cabrália, mas os preparativos finais para a programação do revezamento já estão adiantados, especialmente nas cidades em que o símbolo dos Jogos vai passar uma noite.

Nestas cidades - apelidadas Cidades Celebração - haverá eventos dos três patrocinadores oficiais da tocha (Coca-Cola, Bradesco e Nissan) em parceria com as prefeituras. Muitos eventos não estão definidos, mas algumas ações já foram divulgadas.

A Coca-Cola, por exemplo, anunciou que realizará eventos abertos ao público em todas as 83 Cidades Celebração. A empresa preparou um caminhão de som, onde o público poderá tirar fotos com a tocha, escolher a música do ambiente, e participar de jogos para ganhar produtos e brindes, como garrafas comemorativas da marca.

"O caminhão ainda conta com um terraço que irá funcionar como uma área VIP para os jovens que vierem ao evento. Já no palco da cerimônia de celebração, a Coca-Cola ficará responsável por um duelo de DJs. O Dj Rapha Lima comanda a disputa, que ainda reúne um grupo de quatro bailarinas", afirmou a Coca-Cola via assessoria de imprensa.

A Coca-Cola disse que cinco capitais do país - Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Florianópolis e São Paulo - terão shows mais elaborados com artistas consagrados.

Já a Nissan vai aproveitar o revezamento da chama olímpica para promover o SUV Kicks. Chamado de "medalha de ouro" pelo presidente da marca no Brasil, o francês François Dossa, o veículo vai 'escoltar' a tocha por todos os 327 municípios do trajeto.

Além disso, a Nissan também vai disponibilizar ao público a chance de tirar fotos instantâneas ao lado da tocha, que são impressas na hora. A montadora também 'encomendou' uma música para o revezamento, feita pelo músico baiano Carlinhos Brown e o conjunto Patubatê - que usa como percussão peças antigas de carros da montadora. No entanto, não há definição dos locais de apresentação.

Procurado pela reportagem, o Bradesco não divulgou ainda as ações promocionais para o revezamento.

Prefeituras mobilizadas

Nesta quarta-feira, 4, os prefeitos das sete Cidades Celebração baianas (Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus, Valença, Salvador, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso) tiveram uma reunião com o Governo do Estado.

Ainda não ficou definido se as prefeituras das cidades menores vão arcar ou dividir custos com festas não bancadas pelos patrocinadores.

