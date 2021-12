Passagem da tocha em Salvador terá shows e rapel

Salvador vai receber a tocha olímpica no dia 24 deste mês. O roteiro oficial do percurso da chama na cidade foi divulgado nesta sexta-feira, 13, pelo prefeito ACM Neto, em coletiva na sede da prefeitura, no Centro da Cidade, com presença de representantes do Comitê Municipal Olímpico. O destaque fica para o encerramento da passagem da tocha por Salvador com shows das bandas Jammil, Jota Quest e do cantor Thiaguinho, no Farol da Barra. Salvador é uma das cidades-sedes da competição de futebol do Rio 2016. Veja os grupos e as datas dos jogos.

Atrações como Jota Quest, Thiaguinho e Jammil, movimentam passagem da tocha em Salvador (Foto: Reprodução)

Na coletiva, Neto fez questão de afirmar que os custos dos eventos da passagem da tocha por Salvador estão sendo arcados pela organização da olimpíada. No entanto, algumas da atrações serão pagas pela prefeitura com verba repassada pelo Ministério da Cultura.

Programação da tocha em Salvador

A tocha chegará na capital baiana às 10h30, do dia 24. A chama seguirá para o Largo do Pelourinho, onde o primeiro condutor vai acender a tocha, ao som do Olodum, em evento na Fundação Casa Jorge Amado.

De lá, o fogo olímpico passa pelo Terreiro de Jesus de Jesus, Praça Municipal - onde a banda de percussão feminina Didá fará uma apresentação -, desce o Elevador Lacerda de rapel, seguindo até a Colina Sagrada. A estimativa é que, nessas duas primeiras horas, já tenha sido cumprido um trajeto de 13 quilômetros.

Já na Cidade Baixa, a primeira parada da chama será no Mercado Modelo, onde será recepcionada por uma roda de capoeira e um trio nordestino.

Depois, o comboio segue pelas avenidas Miguel Calmon e Jequitaia. Haverá outra parada no Largo dos Mares para apresentação da Orquestra de Pandeiros.

O trajeto da tocha segue na avenida Fernandes da Cunha, no Largo de Roma - onde para na Praça Irmã Dulce, ao som da Orquestra do maestro Fred Dantas. Depois continua o roteiro pela avenida Luiz Tarquínio, Largo da Boa Viagem e Monte Serrat. Nessa última, terá uma manifestação cultural com o Rixô Elétrico.

A tocha ainda seguirá para a Colina Sagrada, onde será esperada na Igreja do Senhor do Bonfim por baianas e pelo afoxé Filhos de Gandhy.

Segundo trecho

O segundo trecho da passagem da tocha olímpica em Salvador abrange a Orla. Previsto para começar às 14h ainda do dia 24, esse trajeto tem duração estimada em 3h20, com 18 quilômetros de percurso. O trajeto começa na avenida Paralela, passa pelas avenidas Orlando Gomes e Otávio Mangabeira, onde faz um pit stop no Jardim Armação para apresentação da Banda Quabales e do Minitrio Garampiola. Esse segundo percurso encerra na avenida Manoel Dias da Silva, na altura da rua Espírito Santo.

Terceiro trecho

Durante a noite, a chama olímpica segue do Dique até o Farol da Barra, percorrendo aproximadamente cinco quilômetros. A tocha sairá do Dique às 18h e seguirá pela avenida Presidente Costa Silva e faz a primeira parada na quadra do Apaxes, onde será saudada pela bateria do bloco Carnavalesco que, há 47 anos, desfila no Carnaval de Salvador.

Do Dique, o comboio segue em direção à Praça Mangabeira, avenida Centenário, sobe o Morro do Cristo, vai pela avenida Oceânica e chega ao Farol da Barra, onde será instalada a Praça de Celebração.

Nessa praça, acontecerá um festival de música com atrações como o cantor Thiaguinho e as bandas Jammil e Jota Quest. Lá, também ocorrerá o acendimento da Pira da Celebração, por 30 minutos.

