Park Live: camarote no gramado para assistir a Paralimpíada

Uma das atrações do Parque Olímpico de Londres é o Park Live, que fica entre o Velodrome, a Basketball Arena, a Riverbank Arena e o Copper Box, quatro dos equipamentos do complexo localizado no Distrito de Strattford, leste de Londres.

O Park Live dividido é em duas partes, o lado leste e o oeste. Trata-se de uma area gramada com uma ponte-palco no meio, onde estão instalados dois telões, cada um voltado

para um lado.

O gramado impecavelmente limpo e macio é um convite àqueles que querem acompanhar os jogos paralímpicos de forma confortável.

Acostumados a esse tipo de espaço - em parques públicos ou áreas anexas a equipamentos de outros eventos esportivos, como o complexo do Torneio de Wimbledon -, os ingleses se esbaldam na grama, deitando nela para assistir ao que passa no telão.

*O editor viajou a convite do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

