Paratletas preparam o terreno para Rio-2016

A elite do atletismo paralímpico do Brasil será a próxima a passar por um verdadeiro 'test-drive'. Desta quarta-feira até o dia 21, ocorrerá o próximo evento-teste para a Rio-2016. Será quando os paratletas terão a chance de por à prova os equipamentos no Rio de Janeiro e, de quebra, o próprio rendimento.

É o caso, especificamente, da velocista multicampeã Terezinha Guilhermina, medalhista de ouro nos 100m e 200m em Londres-2012 nas classes T1 e T2, de deficiência visual. Há cerca de seis meses, ela decidiu reformular completamente sua técnica de competição por se incomodar com os "vícios" de corrida.

O processo foi complexo e ainda não está completamente terminado. Segundo Terezinha, a velocidade só voltou recentemente, há mais ou menos duas semanas. Agora, será o primeiro teste real da aplicabilidade da nova técnica.

"Foi uma decisão minha. Meus dois guias correm com a técnica muito correta, e eu tinha muitos vícios de corrida, corria muito na força e isso não fazia bem. Com a minha força eu cheguei onde cheguei, mas agora quero corrigir minhas imperfeições e melhorar. Agora estou me adaptando ao que é correto", disse.

Para Terezinha, o mais complicado tem sido abolir os vícios que lhe acompanharam durante a carreira. Coisas como levantar o joelho e fechar os braços, simples para muitos corredores, agora são a maior preocupação da velocista. Tanto é que, antes de cada tiro, ela pede para alguém gravá-la correndo (em câmera lenta, de preferência) para o guia Rafael Lazarini avaliar.

"O mais difícil das técnicas novas é desconstruir de forma definitiva os vícios da técnica antiga. Meus resultados já estão melhores do que antes. Neste ano eu não vou correr, eu vou voar", prometeu.

Condução para o sucesso

Assim como Terezinha, o velocista e saltador Ricardo Oliveira é muito próximo de seu guia. Ricardo - que também é deficiente visual - ficou em 2º lugar no Mundial de Atletismo Paralímpico, em novembro, e conta com a ajuda do guia Célio Miguel para brigar pelo ouro no Rio. "É uma competição individual, mas o trabalho é em conjunto. Atleta e guia têm que ter muita sintonia e coordenação, muita coordenação. E estar ligado, treinando diariamente junto", disse. Ricardo acrescenta que a confiança é igualmente importante, já que o guia funciona como os "olhos" do atleta visual.

"Tem que confiar na voz do treinador. Quando ele fala 'vai', você salta. Isso é importante e difícil de alcançar. Porque já aconteceu de fazer um salto, girar no ar e cair fora da caixa de areia", lembra.

Célio Miguel - que também é atleta olímpico dos 100m, 200m e revezamento 4x100m - acrescenta que o papel do guia é especialmente desafiador. Ele explica: "Trabalhando com o atleta visual eu tenho que tirar o melhor dele. O guia tem que ser mais veloz do que o atleta visual, para não atrasá-lo. Ele entra na minha corrida e eu tento que ele deixe o joelho alto, sincronizado e estimulando que ele rode a perna mais rápido".

Ao mesmo tempo, o guia tem sempre que ficar um pouco atrás do atleta paralímpico, o que exige outra técnica de sprint. "Quando eu corro sozinho, eu procuro abrir a passada pra acelerar. Com ele, não. Eu tenho que girar a perna mais rápido sem abrir a passada pra ele poder seguir".

Atrás do ouro

Alan Fonteles fez história para o Brasil quando venceu o favorito Oscar Pistorius nos 200m, em Londres-2012, e ficou com o lugar mais alto do pódio. Para a Rio-2016, as metas ainda são mais ousadas: Alan quer medalha em todas as modalidades que disputa, defendendo o ouro.

"Minha expectativa é brigar pelo ouro nos 200m, quero defender meu título em casa, e brigar pela medalha de ouro nos 100m, nos 400m e no revezamento 4x100m", dispara. "Em 2013, eu fui campeão nos 100m, 200m e 400m no Mundial e ganhei uma prata no revezamento. Espero repetir os resultados", justifica.

Mas afasta o favoritismo. "Eu treino bastante, treino para ganhar, mas não acho que sou favorito, não. Sei que vou dar trabalho e que vai ter gente querendo ganhar de mim, isso sim", admite, aos risos.

