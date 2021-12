Paratleta tem bicicleta adaptada furtada na Bahia

O paratleta Ulberte Oliveira teve sua bicicleta furtada no último dia 26, em Juazeiro, no norte da Bahia. A bike foi levada quando era usada pela irmã do paratleta.

De acordo com o Blog Geraldo José, Thaise Haila deixou a bicicleta no Centro de Cultura João Gilberto, enquanto participava de um ensaio. Ao deixar o local, ela percebeu que o equipamento tinha sido furtado.

Ulberte ganhou o equipamento adaptado há três meses durante a Copa Rio, na capital fluminense. A bike é avaliada em R$ 30 mil.

Correção

Ao contrário do que tinha sido divulgado inicialmente, Ulberte não foi convocado para participar da Paraolimpíada Rio 2016, que acontece em setembro.

De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Ulberte não está na relação de três atletas chamados para participar da competição na modalidade de ciclismo. A entidade disse que não há previsão de nova convocação.

Ulberte ganhou a bicicleta adaptada há três meses (Reprodução | TV Bahia)

adblock ativo