Paralimpíadas: show e Stephen Hawking marcam abertura

A Paralimpíada começa oficialmente nesta quarta-feira, 29, às 16h30, com a cerimônia de abertura e, como é tradição, há grande expectativa sobre o que os britânicos vão fazer para impressionar o público. A rainha Elizabeth II deve ter uma participação na festa, mas provavelmente não da forma inusitada como foi na abertura da Olimpíada, quando contracenou com James Bond e 'pulou' de para-quedas com ajuda de um dublê.

Os organizadores do evento fazem mistério, mas a imprensa inglesa tem divulgado a possível presença do casal formado pelo príncipe William e a duquesa de Cambridge, Kate. Certa apenas é a ausência do marido da rainha, o príncipe Phillip, que se recupera de uma infecção.

O show, elaborado pelo diretor Stephen Daldry (do filme Billy Elliot), tem como tema central a palavra "Iluminação". Um grupo de três mil voluntários, de 100 crianças e de 100 artistas participará do espetáculo, que terá como atração inicial o grupo "Aerobility", formado por um serviço de caridade britânico que treina pessoas com deficiência para serem pilotos.

O codiretor artístico Bradley Hemmings comentou sobre o que preparou para o público. "Eu e Jenny (Jenny Sealey, a outra codiretora) quisemos fazer uma cerimônia espetacular e, ao mesmo tempo, profundamente humana. "Depois de trabalhar muitos anos no teatro ao ar livre, decidimos que a festa deveria falar ao coração, fazer aflorar o emocional e é uma histórica ocasião de sediar uma Paralimpíada", contou.

O último dia de revezamento da tocha começará em um lugar especial: o Hospital Stoke Mandeville. Foi lá que o médico alemão Ludwig Guttmann teve a iniciativa de usar o esporte para entreter ex-soldados da Segunda Guerra Mundial em tratamento de lesões na coluna. No dia da cerimônia de abertura da Olimpíada de 1948, também em Londres, Guttmann promoveu uma competição de tiro com arco entre seus pacientes. O evento se tornou anual e passou a agregar novos esportes até que, em 1960, em Roma, foi realizada a primeira edição da Paralimpíada.

Fogo paralímpico - No percurso ao longo do dia até o Estádio Olímpico, o fogo simbólico dos Jogos passará pela mão de dois grandes campeões brasileiros: o nadador Clodoaldo Silva e a corredora Ádria dos Santos.

O acendimento da pira deverá ser o ponto alto da festa de abertura. O evento ainda terá a narração de um texto do cientista Stephen Hawking, que é cadeirante. A delegação brasileira também estará lá, com o nadador Daniel Dias empunhando a bandeira.

