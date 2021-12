Paralimpíadas homenageiam evolução da tecnologia em abertura

Abram alas para os atletas da superação, porque as Paralimpíadas de Londres estão oficialmente inauguradas. Nesta quarta-feira, 29, ocorreu na capital londrina a cerimônia de abertura dos Jogos, que ressaltou a evolução mundial da tecnologia e reservou espaço para homenagear gênios como Shakespeare, Newton e a presença de Stephen Hawking em pessoa.

A presença do físico britânico, por sinal, foi um dos pontos mais altos da cerimônia. Hawking, que sofre de esclerose lateral amiotrófica e aos 70 anos, raramente faz aparições públicas, narrou grande parte da apresentação de abertura das Paralimpíadas desta quarta-feira.

A Rainha Elizabeth II e parte da família real britânica, como o casal William e Kate, também estiveram presentes. Os atores Nicola Miles Wildin e Ian McKellen completaram a lista de celebridades britânicas presentes na abertura.

No desfile das delegações, a bandeira brasileira foi portada pelo nadador e multimedalhista paralímpico Daniel Dias, mais uma vez maior esperança do esporte nacional nos Jogos de 2012. São no total 319 representantes do país em Londres, sendo 181 atletas.

A cerimônia foi toda guiada pela peça "A Tempestade", do dramaturgo britânico William Shakespeare e com narração de Stephen Hawking. Durante as apresentações artísticas, a figura da pessoa com deficiência era constante, muitas vezes rompendo os seus limites. Após uma apresentação de dançarinos com guarda-chuvas sobrevoando o Estádio Olímpico, a atriz Nicola Miles Wildin, portadora de deficiência física, apareceu no palco interpretando a personagem Miranda, da obra shakesperiana.

A apresentação seguiu com uma dramatização da atriz sobre a evolução da tecnologia ao longo da história. Wildin foi acompanhada pelo ator Ian McKellen, famoso por personagens como Gandalf, da premiada trilogia cinematográfica "Senhor dos Anéis". Ele interpretou Próspero, outro personagem de "A Tempestade". A primeira parte da abertura se encerrou com uma reprodução do Big Bang, fenômeno que teria dado origem ao universo.

Ao fim do Big Bang, foi a vez de Elizabeth II fazer sua aparição, um tanto discreta se comparada a da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, onde contracenou com o ator Daniel Craig. Ao lado do presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Philip Craven, a Rainha acompanhou a execução do Hino Nacional Britânico.

O desfile das 164 delegações que participarão dos Jogos veio logo em seguida. Daniel Dias, multimedalhista em Pequim-2008 e grande esperança de medalhas do Brasil em Londres, foi o responsável por conduzir a bandeira do país. Destaque ainda para o corredor Oscar Pistorius, que também participou dos Jogos Olímpicos, e portou a bandeira da África do Sul.

O protocolo seguiu com discursos de Craven e do presidente do comitê organizador da Olimpíada e da Paralimpíada, Sebastian Coe. Foi a vez, então, da Rainha Elizabeth II declarar a abertura oficial dos Jogos, seguida pela cerimônia de hasteamento da bandeira, da execução do hino paralímpico e do juramento dos atletas, treinadores e técnicos. Então, um novo bloco começou, dando destaque aos feitos do físico Isaac Newton e o seu famoso experimento com uma maça para comprovar a teoria da gravidade.

O grande momento da noite, o acendimento da pira paralímpica, começou com um vídeo mostrando imagens do revezamento da tocha pelo Reino Unido. O fogo paralímpico entrou no estádio pelas mãos de Joe Townsend, triatleta paralímpico e comandante da Marinha Real. Em seguida, foi conduzido por outros esportistas com deficiências até chegar a Margaret Maughan, primeira atleta britânica a conquistar uma medalha das Paralimpíadas, em Roma-1960.

Maughan acendeu uma das pétalas da grande pira em forma de flor desenhada por Thomas Heatherwick. Subitamente, todo o objeto foi tomado pelo fogo, encerrando, com uma grande queima de fogos, a abertura dos Jogos.

