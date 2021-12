Paralimpíadas abre com discurso do físico Stephen Hawking

O cientista britânico Stephen Hawking foi o primeiro protagonista da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Londres, que acontece no Estádio Olímpico de Straford nesta quarta-feira, 29.

Hawking fez um discurso abrindo a cerimônia "Ilustração" (Enlightenment, em inglês), que começou pontualmente às 17h30 (horário de Brasília), com público de 62 mil pessoas.

"Vivemos em um universo governado por leis racionais, que podemos descobrir e entender. Olhemos para cima, em direção das estrelas e não para baixo, para os nossos pés. Trate de dar sentido ao que vê. Sejam curiosos", disse o cientista, para logo depois uma grande queima de fogos simular o "Big Bang", teoria formulada por Albert Einstein e desenvolvida por Hawking.

Fogo e luz deram passagem ao número seguinte, no qual centenas de voluntários apareceram com coloridos guarda-chuvas no estádio, enquanto era executada a canção "Umbrella", de Rihanna.

Meia hora depois do começo do espetáculo foi a hora da entrada na instalação esportiva da rainha Elizabeth II, que chegou ao recinto junto com seus filhos, Anne e Edward, os duques de Cambridge, William e Kate, e o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Philip Craven.

