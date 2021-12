Paralimpíada: vendas batem recorde pelo 2º dia seguido

O começo das vendas dos ingressos para a Paralimpíada - que terá início no dia 7 de setembro - não foi muito animador. Ao final dos Jogos Olímpicos, apenas 400 mil ingressos tinham sido vendidos dos 2,5 milhões disponíveis. Porém, nos últimos dias, impulsionado pelo sucesso da Olimpíada, o quadro mudou.

Na última terça-feira, 23, 133 mil tíquetes foram vendidos em um único dia. No dia seguinte, essa marca foi superada por um novo recorde: 145.763 ingressos foram comercializados em 24 horas. A informação foi divulgada pelo perfil Surto Olímpico, no Twitter.

Para o diretor de ingressos da Rio-2016, Donovan Ferreti, o impressionante boom que está acontecendo nos últimos dias ocorre porque o torcedor percebeu a imensa oportunidade que tem. "O torcedor se deu conta de que esta é a última oportunidade de visitar o Parque Olímpico, a preços acessíveis, antes que as estruturas sejam desmontadas", explica Ferreti.

As modalidades mais procuradas pelo público são natação, atletismo, basquete em cadeira de rodas, judô, ciclismo de pista e o futebol de 5. O torcedor também tem dado preferência pelas provas disputadas nos fins de semana. Além disso, o valor acessível dos ingressos é o ponto alto para atrair ainda mais as pessoas.

"É possível pagar só R$ 10 e conhecer o Parque. E quem tem direito a meia-entrada paga R$ 5 e ainda parcela em três vezes sem juros. É a melhor oportunidade para trazer a família, os amigos, e fazer a festa", convida Donovan Ferreti.

Mais Brasil

Outro bom motivo para o torcedor brasileiro acompanhar de perto a Paralimpíada é a presença de mais atletas brasileiros nas competições. A delegação verde e amarela terá a participação de mais seis atletas nos Jogos, isso devido à suspenção da Rússia diante do escandaloso esquema de antidopping descoberto neste ano. A notícia foi confirmada nesta quinta, 25, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

A lista de atletas inclui os nomes de Mariana D'Andrea (halterofilismo), Ronystony Cordeiro, Adriano de Lima e Alan Augusto Santos (natação), Vanderson Chaves (esgrima) e Patrícia Layolle (tiro com arco). Assim, a delegação brasileira será composta por 285 atletas (185 homens e 100 mulheres), o que significa um recorde absoluto no histórico de participações do Brasil em paralimpíadas.

Ivete Sangalo vai cantar na Abertura

A energia e positivdade da baiana Ivete Sangalo têm presença confirmada na festa de Abertura dos Jogos Paralímpicos, que acontece no dia sete de setembro, no estádio Jornalista Mário Filho, Zona Norte do Rio de Janeiro.

A cantora será a atração principal da celebração, que terá mais de 4 mil atletas, de 160 países, aproximadamente.

