Papa Francisco abençoa paratletas brasileiros que competirão nos Jogos do Rio

O papa Francisco recebeu nesta quarta-feira, 24, uma delegação do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), na Praça de São Pedro, em Roma. Estiveram presentes representando os atletas brasileiros Sergio Froes, do hipismo, e Jovane Guissone, campeão paralímpico da espada na esgrima em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Londres. O vice-presidente do CPB, Ivaldo Brandão, e o diretor de relações institucionais da entidade, Luiz Garcia, também participaram do encontro.

O papa deu a benção aos atletas e desejou sorte nos Jogos Paralímpicos do Rio, que serão disputados entre os dias 7 e 18 de setembro. Ele ganhou de presente um agasalho da equipe brasileira do esgrimista Jovane Guissone. Na audiência geral aos fiéis na Praça de São Pedro, o santo padre também fez uma saudação especial aos atletas e aos membros dos CPB, do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) e do Comitê Paralímpico Italiano que se preparam para o Rio-2016.

"Na hora em que eu vi que o Papa estava vindo na nossa direção, eu nem acreditei. Foi algo inesquecível, um momento muito especial. Ele me abençoou, abençoou meus pertences e nos desejou sorte e muita energia positiva nos Jogos Paralímpicos. Ele também nos pediu que rezássemos pelas vítimas do terremoto na Itália", disse Jovane Guissone, se referindo ao grande tremor que causou estragos e provocou vários mortes nesta quarta-feira em solo italiano.

Para Sergio Froes, o encontro dará ainda mais motivação na reta final de preparação para a competição no Rio. "Eu volto daqui para a França, onde estamos fazendo a preparação do hipismo, ainda mais motivado e com mais satisfação para chegar aos Jogos no Rio. Foi uma honra encontrar o Papa", afirmou Sergio.

Enquanto o cavaleiro chega ao Brasil no dia 4 de setembro para a disputa dos Jogos Paralímpicos, Guissone retorna ao Brasil nesta quinta-feira e se junta aos outros esgrimistas da equipe brasileira na fase final de treinamentos no CT Paralímpico em São Paulo.

