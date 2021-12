Olimpíada: Salvador terá segurança com 1,4 mil militares

Às vésperas da primeira partida de futebol dos Jogos Olímpicos, em Salvador, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia anunciou, nesta terça-feira, 2, que o controle de objetos na Arena Fonte Nova será mais rígido.

A informação foi dada pelo secretário de Segurança, Maurício Barbosa, durante demonstração de equipamentos de segurança a serem utilizados nos Jogos Olímpicos, na Bahia. O esquema de segurança terá 1,45 mil militares.

O acesso à região do estádio será reforçado, em três níveis diferentes: perímetro externo, perímetro externo imediato e perímetro interno. No primeiro deles, qualquer pessoa pode acessar a pé e, os veículos, somente com credencial. No segundo perímetro, as pessoas só terão acesso mediante apresentação de ingressos ou credenciais e todas serão revistadas.

No interior da Arena Fonte Nova, o esquema será mais rígido, já que só terá acesso quem tiver ingressos ou credenciais, e quem passar por revista com detectores de metais. A lista de objetos proibidos no interior do estádio cita itens como guarda-chuva, bastão de celular, capacetes de moto, armas, fogos de artifício, bebidas e alimentos, recipientes de qualquer tipo, substâncias químicas, animais, escadas e bancos, rolos de papel higiênico, megafone e buzinas, substâncias similares a farinha ou qualquer pó e bolas infláveis ou qualquer material de cunho ofensivo, político e religioso.

Além disso, os torcedores devem evitar casacos fechados, bolsas e sacolas e optar pelas de material transparente para facilitar nas revistas e evitar demora nas filas.

Contexto internacional

O secretário de Segurança explica que o contexto internacional fez com que o controle ficasse mais rigoroso. "Nós modificamos muitos protocolos que vínhamos fazendo, tanto na Copa do Mundo quando na Copa das Confederações. Hoje, a nossa preocupação se volta muito para a questão do terrorismo, diferente do que foi com as copas do Mundo e das Confederações, quando nos preocupávamos com as manifestações. Agora, a nossa preocupação é com possíveis atentados terroristas, em especial envolvendo delegações ou países mais visados, a exemplo da Alemanha e da França", explica.

Apesar de a Secretaria de Segurança estadual considerar remota a possibilidade de um atentado terrorista, o órgão afirma estar com segurança, equipamentos e membros preparados. Além disso, pede aos torcedores cuidado com mochilas, itens não permitidos no interior do estádio.

" Cuidado com as mochilas, [e] onde deixar esses objetos. Ao perceber onde esses objetos são deixados por outras pessoas, alertar a segurança pública para que possamos adotar medidas preventivas. Hoje, não podemos descuidar, em momento algum, dessas questões que envolvem ameaça terrorista", alerta o coordenador de ações de Segurança dos Jogos Olímpicos, tenente coronel Marcos Oliveira.

Também farão parte da segurança aproximadamente quatro mil agentes das polícias Militar, Civil, Técnica e Federal, principalmente na segurança das delegações durantes os percursos e as imediações da Arena Fonte Nova. Além disso, haverá segurança nos pontos turísticos de Salvador, nos locais de hospedagem das delegações, centros de treinamento, aeroporto, rodoviária e estações de transbordo da cidade.

As forças armadas também darão reforço na segurança da cidade durante os Jogos Olímpicos, com 1,4 mil militares, que atuarão em terra, no ar e na costa litorânea de Salvador.

Ao redor da Arena Fonte Nova, serão instalados 13 postos de abordagem de veículos e pessoas em portais com detectores de metais. A Secretaria de Segurança recomenda que qualquer movimentação, objeto ou situação suspeita deve ser reportada a um agente de segurança próximo ou ao telefone da polícia: 190.

Ao todo, foram R$ 7 milhões investidos na segurança em Salvador, durante os seis dias de jogos de futebol masculino e feminino. Nesta quinta-feira (4), as seleções masculinas de futebol de Fiji e Coreia se enfrentam na Arena Fonte Nova. No mesmo dia, às 20h, será a vez de México e Alemanha, pela primeira fase da Olimpíada.

adblock ativo