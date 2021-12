Olimpíada: revenda de ingressos no Facebook pode ser golpe

Se você não comprou seu ingresso para os Jogos Olimpícos Rio 2016 e deciciu, de última hora, participar do evento, preste atenção: há um novo golpe no Facebook, com a venda de ingressos falsos. Com a largada oficial na sexta-feira, 5, as pessoas que praticam o golpe se aproveitam de grupos de comercialização de produtos e oferecem entradas para as competições por preços baixos.

De acordo com a TechTudo (o site de tecnologia da Globo), os ataques, identificados pela empresa de antivírus ESET, têm o objetivo de roubar informações bancárias e instalar vírus no computador da vítima.

Para não cair no golpe, o usuário deve visitar a página oficial das Olimpíadas e conferir os valores. Outro tipo de ataque é o envio de um arquivo falso disfarçado de fatura relacionada aos jogos ou com o suposto resultado de uma loteria que sorteia ingressos.

Na verdade, esses arquivos instalam malware no computador da vítima e roubam informações ou assumem o controle do dispositivo.

O usuário deve ficar atento, também, em sites de streaming dos eventos. Muitos serviços falsos foram detectados durante os jogos de 2012, em Londres, e o golpe pode se repetir durante a Rio 2016.

adblock ativo