Neymar sente dor no tornozelo e dá susto em treino da seleção olímpica

Neymar levou um susto durante o treino da seleção olímpica na tarde desta terça-feira, no estádio Bezerrão, em Brasília. Ele caiu em campo reclamando de dores no tornozelo direito, depois de uma dividida com Rodrigo Caio. O choque o ocorreu quando o atacante treinava arrancadas e dribles em cima do zagueiro, a dois dias da estreia da seleção nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

O craque estava em uma das áreas e voltou para o meio-campo mancando, após atendimento médico. Tirou a chuteira, mexeu no local e depois a calçou para prosseguir o treinamento.

O técnico Rogério Micale conta apenas com 16 jogadores, sendo dois goleiros, e na parte final do treinamento dividiu-os em dois times de sete fazendo um treino de ataque contra defesa em campo reduzido.

Micale deu uma pista de como pretende montar o time para a estreia na Olimpíada, nesta quinta-feira, contra a África do Sul, no estádio Mané Garrincha. Renato Augusto deve entrar no lugar de Rafinha. Assim, o time teria Weverton; Zeca, Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos; Thiago Maia, Renato Augusto e Felipe Anderson; Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus e Neymar.

O treino desta tarde foi acompanhado em boa parte pela torcida. Os torcedores chegaram às centenas e pediram aos gritos de "libera!" e "abre!" para entrar no Bezerrão. Como isso não estava previsto, foi preciso antes pedir auxílio à Polícia Militar para organizar a entrada e um cordão de isolamento na arquibancada separando os torcedores dos jornalistas. Alguns conseguiram acesso por outro setor e assistiram ao treino no alambrado.

Como sempre acontece, Neymar foi o jogador mais festejado pela torcida. O treino também teve a presença de parentes do zagueiro Luan Garcia, do Vasco.

