O atacante Neymar procurou ser polido e bem humorado durante sua primeira entrevista coletiva desde que se apresentou à seleção olímpica, mas se irritou ao ter seu comprometimento questionado. Disse que o que deve chamar atenção das pessoas e dos jornalistas é o que faz dentro de campo e que o fato de gostar de baladas não é de interesse público, pois se trata de sua vida particular.

Almir Leite | Estadão Conteúdo Neymar se irrita ao ser questionado sobre baladas: 'Tem que me cobrar em campo'

"Você tem que começar a ver o que eu faço dentro de campo, minhas coisas particulares são minhas. Você tem de me cobrar dentro de campo", respondeu ao jornalista que o questionou. "Tenho minha vida particular. Tenho 24 anos, minhas conquistas, minhas coisas. Se você tivesse minha idade não faria o mesmo? É só isso que te pergunto."

Sempre respondendo em tom de quem pergunta, ele questionou por que não poderia ir a baladas. "Eu posso e vou, e não vejo problema nenhum. É minha vida particular. Tenho família, amigos. Dentro de campo eu sempre me entrego, tento fazer o melhor."

Neymar foi confrontado com o fato de, no último ano, ter sido expulso uma vez e recebido cinco cartões amarelos em jogos da seleção, além de ter cumprido suspensão de quatro jogos por conta do cartão vermelho que recebeu ao fim da partida contra a Colômbia na Copa América do Chile.

Recentemente, quando o Brasil foi eliminado da Copa América Centenário, ele postou numa rede social mensagem em que dizia que "queria ver o que os babacas que criticam (a seleção) iriam falar". Pouco depois, se arrependeu, apagou o post e pediu desculpas.

"Eu tenho meus erros. Acabo errando, como errei muitas vezes e ainda vou errar. É normal para um ser humano", disse. "Estou aprendendo cada vez mais com meninos mais novos do que eu."

