Neymar tem vários fãs dentro do grupo da seleção olímpica brasileira. Os jogadores reconhecem a admiração pelo craque, a ponto de o volante Thiago Maia admitir tremer quando chega perto dele. Mas o atacante diz procurar se integrar ao grupo como se fosse mais um. "Eu não me sinto intocável", garantiu.

Almir Leite | Estadão Conteúdo Neymar refuta rótulo de 'presidente' da seleção e diz: 'Não me sinto intocável'

Na seleção brasileira, o jogador mais importante do grupo costuma ganhar o apelido de "presidente". Foi assim, por exemplo, com Ronaldo. Agora, é com Neymar, que diz refutar a condição. "Eu não me sinto presidente. Eu tento chegar mais perto deles, estar cada vez mais próximo porque, querendo ou não, para quem está começando encontrar um ídolo na seleção faz diferença."

Ele reconheceu, no entanto, que ser ídolo de meninos tão bons é motivo de orgulho. "É maravilhoso. Tento deixá-los à vontade, brincar, para que me vejam como companheiro de equipe". Disse que todos os jogadores gostam de conversar, de brincar. "Espero fechar com chave de ouro e ser campeão olímpico."

Neymar definiu o ambiente da atual seleção como "maravilhoso". Mas disse que nunca sentiu-se desconfortável numa seleção brasileira. "O ambiente nunca foi problema. Desde que vim para cá, de todos os ambientes que participei, tanto na olímpica como na profissional, nunca foi ruim", assegurou. "Todos se davam bem, infelizmente em alguns momentos as coisas não deram certo."

