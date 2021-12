Neymar diz que vaias fazem parte do futebol

Após as vaias que recebeu no estádio St. James Park, no jogo da seleção brasileira contra Honduras, o atacante Neymar garantiu que está bem psicologicamente e concentrado no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos.

"Isto é futebol e a torcida não entra dentro do campo, a cabeça está boa e estou concentrado", disse o craque, feliz pela vitória do Brasil. "Estamos jogando bem", disse.

Já o lateral Marcelo disse que o Brasil ainda precisa de "muito trabalho e esforço" para alcançar seu objetivo, uma medalha de ouro. "Brigamos muito e conseguimos ganhar", disse Marcelo sobre a vitória de 3 a 2 sobre Honduras.

O jogador do Real Madri disse ainda que a equipe brasileira se concentra apenas na equipe que irá enfrentar: "não escolher os rivais porque temos muito respeito por todas as seleções".

No entanto, Marcelo afirmou que ficou surpreso com a eliminação da Espanha, já que muitos diziam que era a favorita e que tinha uma equipe muito boa".

