Neymar assiste à final do vôlei e recebe aplausos da torcida

A torcida pelo Brasil na final do vôlei masculino contou neste domingo, 21, com a presença do atacante Neymar, que participou ontem da conquista do primeiro ouro olímpico do futebol brasileiro.

Ao ser anunciado nos telões do Maracanãzinho, o jogador levantou a torcida, que comemorava a vitória no primeiro set contra a Itália. Neymar conversou com uma das animadoras da arena e desejou força à equipe na disputa da medalha de ouro.

O jogador também foi muito aplaudido ontem no Maracanã depois de ter feito o gol do Brasil no primeiro tempo e ter marcado o último pênalti, que confirmou a vitória sobre a Alemanha depois de o goleiro Weverton ter defendido uma das cobranças adversárias.

