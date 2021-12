Neymar admite dificuldade, mas exalta maturidade da equipe

O atacante Neymar admitiu que o Brasil encontrou dificuldades no início do duelo ante a Coreia do Sul. A seleção venceu por 3 a 0 e avançou à final dos Jogos. Na decisão, os brasileiros enfrentarão o México.

"Foi um jogo muito difícil. A seleção coreana é qualificada, mas o Brasil está maduro e soube ganhar. Tivemos que nos unir para vencer. Agora é se preparar para pegar o México", analisou à TV Record.

O meia Oscar concordou com Neymar: "Começamos mal, mas depois fomos bem e merecemos chegar à final. O time deles também é bom. A gente entrou um pouco desatento", disse.

Para o atleta, o ponto forte do México é a velocidade no ataque. "O México é um time difícil e rápido na frente. Acho que temos que tocar a bola para vencê-los", continuou.

Artilheiro da competição com seis gols, Damião, autor de dois contra o coreanos espera encontrar a namorada para curtir a classificação. "Estou feliz. Tive a felicidade de fazer os gols e ajudar. Nós temos que ter tranquilidade para saber que a bola vai chegar. Agora vou encontrar minha namorada."

O time de Mano Menezes já iguala as campanhas de 1984 e 1988, quando a seleção também chegou à final olímpica, porém foi derrotada nas duas oportunidades.

