Natação: sul-africano tira medalha de ouro de Michael Phelps

O sul-africano Chad le Clos surpreendeu Michael Phelps e o mundo da natação nesta terça-feira ao vencer a final dos 200m borboleta e ofuscar uma importante conquista do astro americano, que ficou com a prata e se igualou, com 18 medalhas, à ginasta russa Larissa Latynina como os atletas que mais vezes subiram ao pódio na história dos Jogos Olímpicos.

Le Clos arrancou para a vitória nos últimos 25 metros da prova, ultrapassando Phelps e o japonês Takeshi Matsuda para vencer com o tempo de 1min52s96 - apenas cinco centésimos de diferença para o americano.

Phelps, que liderou praticamente desde a largada, não conseguiu esconder sua frustração com o resultado ainda na piscina, logo após olhar os tempos oficiais no placar, atirando longe sua touca e cumprimentando Le Clos de forma quase imperceptível ao passar por ele.

Por sua vez, o jovem sul-africano, de apenas 20 anos e 1m84 de altura - contra os 27 e 1m93 de Phelps - mal parecia acreditar no que havia acabado de fazer.

Como consolo, o recordista americano terá ainda mais quatro provas para superar Latynina e se tornar, de forma isolada, o maior medalhista olímpico de todos os tempos.

