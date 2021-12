Natação: só dois brasileiros avançam no 4º dia em Londres

Apenas Tales Cerdeira e Cesar Cielo conseguiram avançar às semifinais de suas provas na manhã de hoje em Londres no Centro de Esportes Aquáticos de Londres. Cielo está na semifinal dos 100 m livre, com o décimo tempo: 48s67.



Tales, por sua vez, terminou na 14ª colocação nos 200 m peito, com 2min11s05. Henrique Barbosa, também nos 200 m peito, ficou apenas em 19º, com 2min12s05.



Joanna Maranhão, semifinalista dos 200 m medley, terminou em 26º nos 200 m borboleta, com 2min13s17.

