Natação-Masculina: Thiago Pereira fica em 4º nos 200 m medley

Depois de ganhar uma medalha de prata nos Jogos de Londres, o nadador Thiago Pereira não conseguiu subir novamente ao pódio nesta quinta-feira, 2. Ele chegou na quarta posição nos 200 m medley, com o tempo de 1min56s74.

A medalha de ouro foi conquistada pelo americano Michael Phelps, que cravou 1min54s27 e faturou a sua 20ª medalha, aumentando o recorde como o maior medalhista olímpico da história. A prata foi para Ryan Lochte, também dos EUA, com 1min54s90. O bronze ficou com o húngaro Laszlo Cseh com 1min5622.

Thiago virou os primeiros 50m (costas) em sexto, mas no borboleta e peito terminou em segundo. No final, porém, acabou na quarta colocação. Phelps virou todas as vezes em primeiro lugar. O nadador brasileiro havia se classificado para a final com a quarta melhor marca (1m57s45), atrás de Ryan Lochte (1m56s13), Laszlo Cseh (1m56s74) e Michael Phelps (1m57s11).

No sábado, Thiago Pereira já tinha faturado a prata nos 400 m medley. Na oportunidade, o nadador superou Phelps, que ficou fora do pódio. "Sensação de dever cumprido. Finalmente consegui meu sonho, que era estar em um pódio olímpico", afirmou o brasileiro ao Sportv, referindo-se à prata nos 400 m medley. "Fiquei muito satisfeito com os 200 m. Foi meu melhor tempo sem traje tecnológico", acrescentou.

Thiago ainda não concordou ter perdido a medalha no nado livre. "Posso ter dado uma queimadinha a mais em outro estilo." Desde os Jogos Olímpicos de Atenas-2004, os americanos Lochte e Phelps, o húngaro Cseh e Thiago Pereira chegam à final da prova. Na Grécia, o brasileiro foi quinto colocado. Phelps levou o ouro, e Lochte a prata. Cseh e Thiago não chegaram ao pódio.

Quatro anos depois, em Pequim, o brasileiro foi quarto. Phelps foi o campeão, enquanto o húngaro foi o segundo, e Lochte o terceiro.

