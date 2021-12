Natação: Cielo fica só com o bronze nos 50 m livre

Favorito ao ouro por ser o "dono" da prova mais rápida da natação nos últimos quatro anos (ganhando Olimpíada, Mundiais e Pan-Americano), o brasileiro Cesar Cielo, 25, decepcionou e conquistou somente a medalha de bronze dos 50 m livre dos Jogos de Londres.

Ele completou com o tempo de 21s59. O francês Florent Manadou venceu com 21s34. O americano Cullen Jones ficou com a prata (21s54). O também brasileiro Bruno Fratus, 23, ficou em quarto com 21s61.

O recorde mundial (20s91, em 2009) e olímpico (21s30, em 2008) pertencem a Cielo.

O dono do primeiro ouro da natação brasileira podia se tornar também o primeiro atleta do país a vencer duas Olimpíadas consecutivas desde Adhemar Ferreira da Silva, do salto triplo, em Helsinque-1952 e Melbourne-1956.

Cielo tinha também a chance de se unir a um seleto grupo de nadadores bicampeões olímpicos dos 50 m livre. O russo Alexandr Popov venceu em Barcelona-1992 e Atlanta-1996. Gary Hall Jr., dos EUA, ganhou o ouro em Sydney-2000 e Atenas-2004.

Cielo admitiu ter se arrependido de ter competido nos 100 m, em que ficou na sexta colocação, anteontem. "Não seria necessário gastar energia. A gente arriscou, não dá para voltar atrás", disse, em entrevista ao Sportv.

"Não gostei da minha prova, estou me sentindo um pouco cansado hoje", afirmou. "Dei o que tinha que dar na piscina, fiz o meu melhor."

Ele elogiou o desempenho de Manadou na prova, mas admitiu o desapontamento com o próprio desempenho. "O francês fez a prova da vida dele. Nem ele esperava ter feito esse tempo aí. Pode-se dizer que foi uma grande surpresa. Acabou surpreendendo todo mundo", afirmou. "Não vou mentir, eu queria ganhar a prova. Pelo menos eu fiz o pódio. Mas uma medalha importante na minha carreira", declarou Cielo à Record.

adblock ativo