Nado Sincronizado treina em Salvador com música de Ivete

A Seleção Brasileira de nado sincronizado escapou da badalação do Rio de Janeiro para se refugiar por 20 dias em Salvador. O grupo de nove atletas já começa a treinar nesta segunda-feira, 11, na piscina da Bonocô. "No Rio, a gente ia estar no meio da muvuca, é mais difícil de se concentrar. Salvador ajudará muito a gente", disse Duda Micucci.

Ela integra com Luísa Borges o dueto que é esperança de bom resultado na Rio-2016. "Medalha acho difícil. A gente espera chegar às finais. São 24 países e os 12 melhores se classificam", pontuou Duda.

Na equipe livre, a aposta é a coreografia Carnaval, com música gravada pela cantora baiana Ivete Sangalo. "Ivete também será nossa madrinha nos Jogos", afirmou a técnica Maura Xavier. As outras coreografias são Amazônia, Capoeira e Motoqueiros.

A equipe vem do Campeonato Absoluto da Itália e treinamento, no mês passado, na Rússia, onde a técnica Tatyana Pokrovskaya elogiou criatividade e técnica. "Encontramos com Pokrovskaya em janeiro e junho. Foi excelente ouvir que melhoramos muito. Dá muita motivação", festejou Duda.

A técnica russa indicou que o caminho para a medalha é a perfeição, e a única forma de chegar nesse nível é treinar sempre. Isso exige ouvidos bem atentos para não perder sincronismo com a música ouvida debaixo d'água em caixas de som instaladas na piscina.

Maquiagem não borra

Ao comentar a participação das nadadoras, ela lembra que tudo tem ligação: maiô, a coreografia e a maquiagem, que não borra na água e leva 30 minutos para ser colocada. Além disso, o nado sincronizado exige fôlego.

"Não há nada cronometrado na parte submersa, porém, uma híbrida longa sem respirar tem um grau de dificuldade maior. O dueto livre tem uma perna com 27 segundos em apneia e 3min30 de coreografia", diz Maura.

Sorriso, arrumação do cabelo, uniforme e olhar na hora certa para a bancada de juízes somam pontos. Já tocar os pés no piso da piscina reduz. Ao final, contam execução, dificuldade e impressão artística, que inclui coreografia, interpretação da música e forma de apresentação. Sete árbitros dão de 0 a 10, julgando dos movimentos à sincronia. "Tudo conta no aspecto impressão artística. A maquiagem normalmente deve estar alinhada com os maiôs e temas da coreografia", explicou Maura.

Na Rio-2016, o esporte terá apenas mulheres. O duelo misto teve aval da Federação Internacional de Natação em 2014, mas ainda não está no programa olímpico. O feminino compete desde Los Angeles-1984, tendo a Rússia como maior campeã com 8 títulos.

Em 2016, as provas serão no Centro Aquático Maria Lenk, de 14 e 19 de agosto. Para quem não puder ver as meninas no Rio, a chance será no dia 16 deste mês, quando a equipe fará um treino aberto na piscina da Bonocô.

adblock ativo