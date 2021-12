Nado sincronizado inaugura piscina olímpica na capital

Na véspera do aniversário, nesta segunda-feira, 28, Salvador ganhou de presente a inauguração do Centro Olímpico de Natação da Bahia, na avenida Bonocô. A festa, que contou com a presença de atletas e do governador, Rui Costa, teve a apresentação da seleção brasileira de nado sincronizado.

Na cerimônia, Rui discursou sobre a importância do equipamento e saudou a presença do maratonista aquático Allan do Carmo, da nadadora paralímpica Verônica Mauadie e do remador paralímpico Renê Pereira, todos já classificados para a Olimpíada de 2016. "Queremos, com essa piscina, formar mais talentos na Bahia como esses atletas", disse o governador.

O presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes Filho, disse já ter planos para inserir o centro no calendário de competições internacionais e nacionais. Segundo ele, a ideia é realizar um torneio internacional em 2018.

"A Bahia sempre foi um estado que colaborava com dois, três atletas em cada seleção olímpica. Queremos realizar o Campeonato Sul-Americano de Natação, Polo Aquático e Nado Sincronizado de 2018 aqui. Vamos trabalhar para isso. Já as etapas de campeonatos nacionais podem ser feitos aqui no ano que vem, já que o calendário deste ano já está pronto", disse o dirigente.

Críticas

Pais e amigos dos atletas que disputaram o campeonato das categorias mirim, petiz e absoluto, horas antes, reagiram com vaias ao discurso do secretário de Emprego, Trabalho, Renda e Esporte, Álvaro Gomes.

No momento, o secretário dizia que o estacionamento provisório, os vestiários, banheiros e arquibancadas móveis entregues com o centro eram satisfatórios.

